Contact MiddleEasy

Home Heimwerker Werkzeuge Elektrowerkzeuge Winkelschleifer-Zubehör Right RIDGID 59295 Drain Cleaning Mitt

Right RIDGID 59295 Drain Cleaning Mitt

Right RIDGID 59295 Drain Cleaning Mitt,Cleaning Mitt Right RIDGID 59295 Drain, Right,RIDGID 59295 Drain Cleaning Mitt.59295 Drain Cleaning Mitt Right RIDGID.

RIDGID 59295 Drain Cleaning Mitt, Right!. Artikelzustand:: Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen : Brand: : RIDGID , Length: : 12.200: MPN: : 59295 , Width: : 5.600: NumberOfItems: : 1 , For Use With: : Mfr. No. K-50-8/59000 Drain Cleaning Machine: Material: : Leather with Steel Studs , Number of Pieces: : 1: Application: : Protects Hands While Handling Spinning Drain Cleaning Cables , Construction: : Leather With Steel Studs: Weight: : 0.65 , UPC: : 095691592958 , 。

Right RIDGID 59295 Drain Cleaning Mitt